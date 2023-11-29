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الكويت تشارك بمهرجان كتارا للمحامل التقليدية في قطر

11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وسط شاطئ «كتارا» الشهير في العاصمة القطرية، انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الـ 13 لمهرجان «كتارا» للمحامل التقليدية التي تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل بمشاركة كويتية.
وتشارك 12 دولة في المهرجان المرتبط بالتراث البحري العريق والمهن البحرية القديمة كصيد الأسماك وبناء السفن ورحلات الغوص للبحث عن اللؤلؤ.
وتحفل هذه النسخة بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والمسابقات البحرية التراثية التي تقام على شاطئ «كتارا»، ومنها مسابقة التجديف التقليدي ومسابقة الشراع التقليدي.
ويعكس المهرجان جهود المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» في الاهتمام بالتراث والثقافة البحرية بكل فنونها وتقاليدها، ويجسد مساعيها لترسيخ التراث في نفوس الأجيال والناشئة.

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