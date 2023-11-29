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تغطية إعلامية متواصلة لمعرض الكويت الدولي للكتاب لإطلاع الجمهور على الأنشطة المصاحبة

11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل وسائل الإعلام بمختلف تصنيفاتها المكتوبة والمرئية والمسموعة تغطيتها للفعاليات المصاحبة لمعرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ 46 المستمرة حتى 2 ديسمبر المقبل. وتتنوع التغطيات الإعلامية للمعرض الذي يشهد مشاركات من 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية و486 دار نشر بهدف إطلاع الجمهور على الأنشطة المصاحبة، سواء كان ذلك عن طريق اللقاءات المباشرة أو التقارير المتخصصة.

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