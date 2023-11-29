تغطية إعلامية متواصلة لمعرض الكويت الدولي للكتاب لإطلاع الجمهور على الأنشطة المصاحبة

تغطية إعلامية متواصلة لمعرض الكويت الدولي للكتاب لإطلاع الجمهور على الأنشطة المصاحبة
التاريخ
11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تواصل وسائل الإعلام بمختلف تصنيفاتها المكتوبة والمرئية والمسموعة تغطيتها للفعاليات المصاحبة لمعرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ 46 المستمرة حتى 2 ديسمبر المقبل. وتتنوع التغطيات الإعلامية للمعرض الذي يشهد مشاركات من 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية و486 دار نشر بهدف إطلاع الجمهور على الأنشطة المصاحبة، سواء كان ذلك عن طريق اللقاءات المباشرة أو التقارير المتخصصة.
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