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القسطاوي أدب الطفل ليس رفاهية بل أساس تنشئة جيل مثقف

11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الأم هي المؤسسة الأولى لأدب الطفل عبر التاريخ الإنساني وتجسد ذلك بالأغنيات الشعبية والحكايات الأسطورية والشخصيات الخرافية


أكد مدير كرسي «ألكسو في خدمة الطفولة» لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» إيهاب القسطاوي أهمية أدب الطفل في تنشئة جيل مثقف، مؤكدا أنه «لا يعد رفاهية بل أساس المستقبل».
وقال القسطاوي، وهو أديب مصري متخصص صدرت له عشرات المؤلفات في ندوة «أدب الطفل وتحديات الرقمنة» التي أقيمت ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46 إن مهمة الكاتب الأساسية هي خلق جيل واع، لذا يتعين على المتخصص في أدب الطفل أن يتسم بالإبداع، ويلم بأساليب مخاطبة الطفل.
وأضاف أن الأم تعد «المؤسسة الأولى لأدب الطفل عبر التاريخ الإنساني» وقد تجسد ذلك في الأغنيات الشعبية والحكايات الأسطورية والشخصيات الخرافية التي كانت تروى للأطفال من أجل الانصياع إلى تعليمات الأم التي «كانت تعتقد بأنها في مصلحته» ورأى أن الحكايات الأسطورية المرعبة خلفت أجيالا تعاني من تشوهات نفسية، موضحا أنه ببلوغ الطفل الثالثة من العمر يتكون لديه الفضول الذي يعد «مدرسة له» في حين تسهم تجاربه في «تعلمه وتقويته».
ورأى القسطاوي، الذي ترجمت قصصه إلى لغات عدة، أن المشهد الثقافي لأدب الطفل في عالمنا العربي يحتاج إلى التشخيص السليم لإيجاد الحل الصحيح في ضوء التشابك بين مفهومي التربية والأدب، قائلا إنه «ليس كل تربوي كاتبا وليس كل كاتب تربويا ولا يستطيع كل متخصص في اللغة العربية أن يكون كاتبا».
ودعا إلى مزيد من الدعم للكتابة الإبداعية الجادة، خاصة فيما يتعلق بأدب الطفل فـ «الاستثمار في تعليم الأطفال أهم من أي مجال آخر لأنهم مستقبلنا».

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