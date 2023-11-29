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مهارات الغد يركز على دور الشباب في تحقيق التنمية

11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت خريجات كلية العلوم الإدارية ـ جامعة الكويت، ديمة الهبيشي، سارة الغانم، شهد السنين، وسمية الشمري في فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي «مهارات الغد»، والذي تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون مع هيئات الشباب في دول الخليج العربي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر الى 1 ديسمبر. وبينت ديمة الهبيشي خريجة كلية العلوم الإدارية مدى استفادتها وزميلاتها من خلال المشاركة بالعديد من ورش العمل المتنوعة والثرية، والتي كانت أغلب موضوعاتها تركز وتؤكد على دور الشباب الذي أصبح محوريا ومهما لتسريع عملية الوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية وتخطي التحديات بأفكارهم باعتبارهم الأقدر على توصيف المستقبل والانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للأهداف. وقد أوضحت أن أهمية البرنامج في تحقيق تطلعات الشباب الخليجي وإكسابه المزيد من المهارات اللازمة لبناء مستقبله ومنحه الفرصة في المشاركة بعمليات التنمية التي تشهدها البلدان الخليجية.

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