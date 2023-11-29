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المواشي 50 عاما في تأمين حاجة السوق من اللحوم بأكثر من 33 فرعا محليا و15 فرعا عالميا

11/29/2023 5:09:33 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بأكثر من 33 فرعا محليا و15 فرعا عالميا، نجحت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية في الانتقال من شركة محلية إلى واحدة من كبريات الشركات المتخصصة بنقل وتجارة المواشي بحصة لا يستهان بها على المستوى المحلي والإقليمي.
وتعتبر «المواشي»، التي تحل ذكرى مرور 50 عاما على صدور مرسوم تأسيسها، من الشركات المتميزة في المحافظة على الأمن الغذائي الوطني وانسيابية الإمدادات الغذائية من اللحوم الحمراء من مختلف دول العالم وتصنيع المنتجات المختلفة وفق أحدث المعايير الصحية والسلامة البيئية والحرص على نيل شهادات الجودة العالمية في مجال عملها.
وتبنت الشركة منذ تأسيسها سياسة التوسع الجغرافي وكذلك توفير منتجاتها ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة لجميع المستهلكين في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.
وانطلقت فكرة تأسيسها من نظرة مستقبلية ثاقبة ورؤية أميرية سامية في عهد الشيخ صباح السالم، رحمه الله، بموجب مرسوم أميري، حيث كان الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، رئيسا لمجلس الوزراء آنذاك.
وأتت هذه الرؤية لاستيعاب الاحتياجات الأساسية للشعب الكويتي آنذاك، ونظرا لأن أرض الكويت كانت قاحلة في معظمها بسبب ندرة المياه وعدم كفاءة التربة، حيث لم يكن هناك ما يكفي من الماشية لتوفير الغذاء لشريحة كبيرة من السكان.
وفي تلك الفترة كان أحد رجالات الدولة، وهو يعقوب الحميضي، رحمه الله، رائدا في قطاع الماشية في الكويت، حيث كرس جل حياته لتجارة الماشية وقام بنقل الأغنام والماشية الأسترالية إلى الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتبر الحميضي أول من لفت انتباه الشيخ جابر الأحمد إلى أهمية سد حاجة السوق المحلي من اللحوم الحمراء وبذلك تحولت هذه الرؤية المستنيرة إلى حقيقة ملموسة عام 1973، إذ التزمت شركة «المواشي» آنذاك بتوفير حلول عملية وموثوقة لمتطلبات إنتاج اللحوم وتجارة المواشي.
وسرعان ما نمت الشركة لتصبح شركة رائدة ومتعددة في قطاع إنتاج اللحوم وتجارة أعلاف الماشية والسلع الغذائية الأساسية للماشية، حيث أصبحت تتمتع بنطاق جغرافي واسع وتغطي معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عام 1982 قامت الشركة بافتتاح أول شركة تابعة لها في الإمارات حرصا منها على تلبية متطلبات السوق.
وفي سبتمبر 1984 تم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية ليتم بعد ذلك طرح أسهمها للاكتتاب العام برأسمال مدفوع قدره 8 ملايين دينار (نحو 25.9 مليون دولار) إلى أن ارتفع بعد ذلك رأسمالها ليبلغ 21.6 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار) انطلاقا من أهدافها في تحقيق التميز التشغيلي من خلال التحسين المستمر.
وعلى مدى نصف قرن، توسع نشاط الشركة لتكون من أفضل شركات توريد اللحوم في العالم بسجل كبير من المحطات والإنجازات وبحصة لا يستهان بها محليا وإقليميا ودوليا، إذ افتتحت فرعين آخرين في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا علاوة على الكويت والإمارات في إطار خطة للاستدامة والنمو.
وبدأت «المواشي» بإنتاج الأسمدة العضوية التي تضمن توفر الأعلاف الخضراء ذات الجودة العالية لتربية أفضل أنواع المواشي باستخدام أحدث الأجهزة إذ تقوم مصانع تصنيع الأسمدة في الشركة بإنتاج الأسمدة الحيوية. وللتسهيل على المستهلكين، افتتحت الشركة عام 2018 مشروع مسلخ العاصمة الذي يعد الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وسوق الماشية المركزي بمساحة إجمالية تقدر بـ 94 ألف متر مربع في منطقة الري، ويتضمن خدمات الذبح والتقطيع والتغليف والتجهيز حسب رغبة العميل وتبلغ سعة المسالخ نحو 18000 رأس يوميا.
وتمتلك الشركة 3 سفن عملاقة لنقل وتجارة المواشي وجميع أنواع اللحوم داخل الكويت وخارجها وهي «المسيلة» و«الشويخ» و«الكويت».
ولدى «المواشي» أكبر مزرعة مظللة في الكويت حيث تغطي حوالي 4 ملايين متر مربع بمساحة تتسع لـ 200000 رأس من الماشية كما لديها مزرعة مظللة في الإمارات بحجم 285000 متر مربع وهي كافية لتربية 100000 رأس من الماشية في نفس الوقت.
وتمتلك الشركة أيضا مزرعة في أستراليا تبلغ سعتها 100 ألف رأس من الماشية ومزرعة أخرى في جنوب أفريقيا تبلغ سعتها 70 ألف رأس من الماشية.
وفي آخر إحصائية للشركة في أبريل عام 2022 أعلنت تحقيقها 42 مليون دينار (نحو 136.7 مليون دولار) إيرادات تشغيلية مع ارتفاع هامش الربح بنسبة 7.5% بصافي أرباح قبل الاستهلاكات والمخصصات وتكاليف التمويل بلغ 1.2 مليون دينار (نحو 3.9 ملايين دولار). ودائما ما استعدت الشركة خلال فترة المواسم لتوفير الأمن الغذائي في البلاد لاسيما في عيد الأضحى الماضي، إذ أعلنت استعداداتها لاستقبال المضحين في العيد المبارك من المواطنين والمقيمين والجمعيات والمؤسسات الخيرية في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 رأس غنم في الساعة وأن لديها أكثر من 25000 أضحية أسترالية جاهزة. وتعتمد «المواشي» على عدة أهداف منها توفير أجود أنواع اللحوم الحلال والصحية والآمنة في الأسواق المحلية والإقليمية بطرق مبتكرة وأسعار معقولة وأن تكون هي الرائدة في المنطقة في توفير اللحوم الحلال عالية الجودة الأسواق المحلية والإقليمية عبر سلسلة إمداد متكاملة ومستدامة تديرها الشركة بداية من الدول المصدرة وحتى المستهلك الأخير. وتلتزم أيضا بمعايير الجودة والصحة والسلامة والاشتراطات الدولية في إدارة أنشطة الشركة والسعي لاقتناص فرص تجارية جديدة وزيادة التوسع الجغرافي في نقل وتجارة المواشي الحية لزيادة قاعدة العملاء واستقطاب وتطوير وتحفيز والاحتفاظ بالكوادر الوطنية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

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