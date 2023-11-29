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الشيخ أكثر من 50% نسبة إنجاز الوفرة الكهربائية ونتوقع تسليمه في شهر ديسمبر 2024

11/29/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشبكات في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية م.محمد الشيخ أن الأعمال الإنشائية والمدنية لمشروع محطة الوفرة في الكويت تسير وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرا الى أن نسبة انجاز المشروع وصلت الى أكثر من 50% ومن المتوقع جاهزية المشروع وتسليمه في ديسمبر 2024.
جاء تصريحه خلال زيارة ميدانية قام بها وفد من الصندوق الكويتي للتنمية بالإضافة الى مسؤولين من هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتفقد مشروع محطة الوفرة يوم الاثنين، حيث جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على سير العمل، ورافق الوفد مهندسون منتسبون من برنامج تأهيل وتدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج والذي ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية منذ عام 2004 لتدريب الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرات العملية.
وقال المهندس المتدرب عثمان العمهوج: نعمل حاليا في المملكة العربية السعودية مع شركة
Omexom GCC Projects المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة الوفرة التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وقمنا بزيارة موقع المشروع مع وفد من الصندوق الكويتي وهيئة الربط الكهربائي الخليجي لتفقد المشروع ومتابعة الإنجاز مع المقاول والمهندسين من الشركة المنفذة.
وتعتبر محطة الوفرة ضمن مشاريع التوسعة، إذ ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة الكويت عبر 4 دوائر بجهد 400 كيلو فولت، بتكلفة إجمالية 270 مليون دولار لضمان استمرارية واستدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات.
ويعد المشروع من المشاريع الإقليمية الإنمائية في مجال التعاون المشترك الخليجي والإقليمي، لمواجهة التحديات والطلب المتزايد في قطاع الربط الخليجي، وتوفير الطاقة الكهربائية لدول الخليج كافة.

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