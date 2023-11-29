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المركز الوطني للأمن السيبراني نظم وعيك حماية للتعريف بمخاطر وطرق مواجهة الهجمات الإلكترونية

11/29/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد المركز الوطني للأمن السيبراني أمس ورشته التوعوية بعنوان «وعيك حماية» والتي ألقتها م.شهد العياش في مدرسة الصليبية المشتركة بنات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول الأمن السيبراني ومخاطر الهجمات الإلكترونية وطرق التصدي لها. وأوضحت م.شهد العياش للمعلمات الأنواع المختلفة للهجمات السيبرانية وكيفية التصدي لها مع التنويه بمدى خطورتها على أمن وسرية المعلومات الخاصة، مطالبة بعدم مشاركة البيانات الشخصية مع الأشخاص غير المخولين بالاطلاع على تلك المعلومات والبيانات حتى لا تتعرض للسرقة والقرصنة.
واختتمت الورشة بتشجيع المشاركات على نشر الوعي حول مخاطر التهديدات السيبرانية بين محيطهن التعليمي والاجتماعي والمساهمة في جعل البيئة الرقمية أكثر أمانا.

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