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المعتوق الكويت سطرت ملحمة إنسانية تاريخية في دعم الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما

11/29/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق أن الكويت سطرت ملحمة إنسانية تاريخية تعبيرا عن مواقفها الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما من عمر قضيته.
وقال المعتوق لـ «كونا» أمس بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تنظمه الأمم المتحدة في 29 نوفمبر كل عام إن الشعب الكويتي حريص على أن يكون في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية إنسانيا وسياسيا.
وأضاف أن هذا الموقف المبدئي للكويت يأتي إثراء لسجلها الزاخر بالعطاء في إغاثة الشعوب المنكوبة وأيضا ترسيخا لمكانتها مركزا إنسانيا عالميا واستمرارا لسياستها الخارجية التي ترتكز على العمل الإنساني أو ما يعرف بالديبلوماسية الإنسانية وتعزيزا لانتمائها العربي والإسلامي بوصف القضية الفلسطينية القضية المحورية والمركزية الأولى للعرب والمسلمين. ولفت إلى أنه منذ الساعات الأولى للأحداث الدامية في قطاع غزة رسم الموقف الكويتي في مدونته الإنسانية لوحة تضامن ملهمة تجلت في الأوامر السامية والبيانات الرسمية التي عبرت عن التضامن مع الأشقاء أهل فلسطين ووجهت الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية إلى إطلاق حملة شعبية مشتركة لنصرة فلسطين. وأوضح أن ما يتجاوز الـ23 جمعية وهيئة خيرية كويتية استجابت للتوجيهات السامية مطلقة حملة «فزعة لفلسطين» برعاية وزارتي الشؤون والخارجية إذ كان لحصادها الأثر الكبير في إطلاق الجسر الجوي الكويتي الذي وصل عدد طائراته إلى 30 طائرة إغاثية لتأمين المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية العاجلة.

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