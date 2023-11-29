الأوقاف إنهاء خدمات المكلفين غير المعينين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر مدير الادارة المركزية لادارة نظام التكليف بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.ابراهيم الخزي قرارا بإنهاء خدمات المكلفين من غير المعينين بوزارة الاوقاف على ان يكون الشهر الجاري هو آخر شهر لهم. وأوضح قرار الوكيل الخزي، الذي عممه على ادارات وزارة الاوقاف، ان القرار جاء بناء على اجتماع اللجنة المركزية واستنادا إلى تعارض عملهم مع قانون العمل. ولفت إلى انه وبناء على كتاب «القوى العاملة» بشأن جواز الاستعانة بموظفين من خارج الوزارة ذوي الاقامة مادة 18، حيث افادت القوى العاملة بتعارض ذلك مع قانون العمل.
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