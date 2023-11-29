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الأوقاف إنهاء خدمات المكلفين غير المعينين

11/29/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أصدر مدير الادارة المركزية لادارة نظام التكليف بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.ابراهيم الخزي قرارا بإنهاء خدمات المكلفين من غير المعينين بوزارة الاوقاف على ان يكون الشهر الجاري هو آخر شهر لهم. وأوضح قرار الوكيل الخزي، الذي عممه على ادارات وزارة الاوقاف، ان القرار جاء بناء على اجتماع اللجنة المركزية واستنادا إلى تعارض عملهم مع قانون العمل. ولفت إلى انه وبناء على كتاب «القوى العاملة» بشأن جواز الاستعانة بموظفين من خارج الوزارة ذوي الاقامة مادة 18، حيث افادت القوى العاملة بتعارض ذلك مع قانون العمل.

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