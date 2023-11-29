كيفان التطوعية تنظم لقاء موسعا للتباحث حول النشاط الاستثماري والتجاري بالمنطقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعت «لجنة كيفان التطوعية» أهالي المنطقة لحضور لقاء موسع للتباحث حول النشاط الاستثماري والتجاري بالمنطقة السكنية النموذجية وما يترتب عليه من أضرار مستقبلية.
وقالت اللجنة ان اللقاء سيتطرق الى الحلول الممكنة في هذه القضية وذلك باستمزاج آراء الحضور والمختصين في هذا الشأن.
وأعلنت اللجنة ان اللقاء اليوم الأربعاء الساعة 7 مساء بديوانية كيفان بجوار جمعية كيفان التعاونية خلف مسجد الفارس.
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