-->

Thursday, 30 November 2023 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيفان التطوعية تنظم لقاء موسعا للتباحث حول النشاط الاستثماري والتجاري بالمنطقة

11/29/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت «لجنة كيفان التطوعية» أهالي المنطقة لحضور لقاء موسع للتباحث حول النشاط الاستثماري والتجاري بالمنطقة السكنية النموذجية وما يترتب عليه من أضرار مستقبلية.
وقالت اللجنة ان اللقاء سيتطرق الى الحلول الممكنة في هذه القضية وذلك باستمزاج آراء الحضور والمختصين في هذا الشأن.
وأعلنت اللجنة ان اللقاء اليوم الأربعاء الساعة 7 مساء بديوانية كيفان بجوار جمعية كيفان التعاونية خلف مسجد الفارس.

MENAFN29112023000130011022ID1107508014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث