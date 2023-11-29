توزيع بطاقات احتياط الدفعة الـ4 من الضاحية الرابعة بـجنوب سعد العبدالله
التاريخ
11/29/2023 5:09:31 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الرابعة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وأن اجراء عملية القرعة ستكون اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023. وتشتمل هذه الدفعة على 300 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.
MENAFN29112023000130011022ID1107508013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.