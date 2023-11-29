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توزيع بطاقات احتياط الدفعة الـ4 من الضاحية الرابعة بـجنوب سعد العبدالله

11/29/2023 5:09:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الرابعة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وأن اجراء عملية القرعة ستكون اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023. وتشتمل هذه الدفعة على 300 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.

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