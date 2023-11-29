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الأنصاري لـ الأنباء أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة ولا تهاون مع المخالفين

11/29/2023 5:09:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على الأسواق المركزية والمطاحن المتخصصة في بيع القهوة والهيل والزعفران في منطقة الشويخ للتأكد من مسح أسعار السلع الغذائية والقهوة والهيل وغيرها من السلع الغذائية التي يكثر الإقبال على شرائها حاليا.
وأكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الجولة التي قام بها فريق رصد الاسعار من المفتشين والمفتشات أسفرت عن ان اسعار هذه المنتجات خاصة القهوة والهيل ثابتة، كذلك السلع الغذائية التي تم رصدها اسعارها مستقرة.
وأشار الانصاري الى ان عددا من المواطنين الذين كانوا متواجدين في الاسواق خلال الجولة خاصة من كبار السن اشادوا بدور المفتشين خاصة المفتشات لمراقبة الاسعار، مشيرا الى ان مثل هذه الجولات تطمئن المستهلكين وتكون في الوقت نفسه رادعة لضعاف النفوس الذين يستغلون المناسبات والإقبال على شراء المنتجات عبر قيامهم برفع الأسعار من دون مبرر. وشدد الانصاري على ان الوزارة لن تتهاون تجاه المخالفين وتطبق القانون لمنع اي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار.
ولفت الانصاري الى ان فريق رصد الأسعار قام بعمل تعهدات للاسواق المركزية والمحلات بعدم رفع الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة للمستهلكين.
وبين ان هناك تعليمات من قبل قبل وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، وكذلك وكيل الوزارة زياد الناجم لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة أسعار المواد الغذائية ورصد الأسواق وتطبيق القانون تجاه المخالفين، وذلك حماية لجمهور المستهلكين.
وأوضح الانصاري أن فريق المفتشين يعد مقارنة بين الأسعار الحالية المعروضة في تلك المحلات والأسعار المسجلة لدى الإدارة، مشيرا الى ان الوزارة لديها نظام الكتروني يضم أسعار السلع في 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى. وأشار الى انه في حال وجود شكاوى من قبل المستهلكين تتلقاها الوزارة من خلال الخط رقم 135 أو عبر الواتساب 55135135 أو عبر المراكز التجارية وعددها 21 مركزا أو عبر تطبيق سهل أو الموقع الالكتروني للوزارة.
وأوضح ان الإدارة أعدت خطة عمل، خلال الفترة الأخيرة من خلالها يقوم المفتش بإعطاء مهلة للمحل أو المنشأة لإرسال قائمة الأسعار إلى إيميل الإدارة، ويقوم المفتشون لدى فريق الإدارة بمتابعتها.

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