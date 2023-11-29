الكويت وسان مارينو تتفقان على تعزيز التعاون بالطيران المدني

الراجحي: ربط مطار الكويت بأكبر عدد من مطارات العالم وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين



اتفقت دولة الكويت وجمهورية سان مارينو على بنود اتفاقية لتنظيم التشغيل الجوي بين البلدين وزيادة التعاون بينهما في مجال الطيران المدني.

وذكرت سفارتنا في روما في بيان لـ«كونا» أمس الثلاثاء ان ممثلي سلطات الطيران المدني في كل من دولة الكويت وسان مارينو عقدوا أمس الأول الاثنين اجتماعا بمقر السفارة «بهدف الوصول الى اتفاق لتنظيم التشغيل الجوي بين البلدين الصديقين وزيادة التعاون بينهما في مجال الطيران المدني».

وأوضح البيان ان هذه المباحثات أسفرت عن التوقيع على محضر اجتماع رسمي بالموافقة على بنود اتفاقية تنظيم النقل الجوي ومذكرة التفاهم التي تنظم قواعد التشغيل وحقوق النقل بين البلدين والتي سيتم توقيعها بشكلها النهائي بأقرب فرصة ممكنة بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية الداخلية في كلا البلدين. وبهذا الصدد، أكد سفيرنا في إيطاليا ناصر القحطاني ان هذا الاتفاق مع جمهورية سان مارينو «خطوة نحو توثيق العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة انسجاما مع سياسة دولة الكويت لدعم أطر التعاون مع كافة الدول لما يحقق المصلحة للكويت وباقي الدول».

من جهته، قال رئيس وفد الكويت مدير إدارة النقل الجوي نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي بالتكليف عبد الله الراجحي إن نتائج الاجتماع تنسجم مع سياسة الإدارة العامة للطيران المدني لفتح الأجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من مطار الكويت الدولي وإليه. وأضاف أن من شأن ذلك «ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات حول العالم من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز السعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين».

وشارك ضمن وفد الكويت في الاجتماع كل من ممثلة الادارة القانونية في وزارة الخارجية خير النساء القلاف ومن إدارة النقل الجوي بالطيران المدني بلقيس الفضلي.