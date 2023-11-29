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جامعة إندونيسيا تكرم القائم بأعمال سفارتنا في جاكرتا

11/29/2023 5:09:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت جامعة إندونيسيا بتكريم القائم بالأعمال بسفارتنا في جاكرتا المستشار عبدالله الفضلي وذلك تقديرا لدور الكويت الريادي في مجال العمل الخيري والإنساني. وقال المستشار الفضلي بحسب بيان صادر عن سفارتنا في اندونيسيا أمس الثلاثاء ان التكريم جاء ضمن افتتاح أسبوع الشرق الأوسط الذي تنظمه الجامعة وحضره مسؤولون بوزارة الخارجية الإندونيسية يتقدمهم مدير إدارة الشرق الأوسط السفير باغوس هندرانينغ. وأضاف الفضلي أن عميد كلية الدراسات الإنسانية في جامعة اندونيسيا التي تعد واحدة من أعرق الجامعات في جاكرتا الدكتور بوندان كانومويوسو أشاد خلال كلمة ألقاها بموقف الكويت الراسخ والثابت في دعم القضية الفلسطينية الذي تجلى للعالم اجمع في أحداث غزة الاخيرة. كما أشاد كانومويوسو بدور الكويت الريادي في مجال العمل الإنساني والخيري في أنحاء العالم بما في ذلك داخل إندونيسيا.

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