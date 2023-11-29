جامعة إندونيسيا تكرم القائم بأعمال سفارتنا في جاكرتا

(MENAFN
- Al-Anbaa) قامت جامعة إندونيسيا بتكريم القائم بالأعمال بسفارتنا في جاكرتا المستشار عبدالله الفضلي وذلك تقديرا لدور الكويت الريادي في مجال العمل الخيري والإنساني. وقال المستشار الفضلي بحسب بيان صادر عن سفارتنا في اندونيسيا أمس الثلاثاء ان التكريم جاء ضمن افتتاح أسبوع الشرق الأوسط الذي تنظمه الجامعة وحضره مسؤولون بوزارة الخارجية الإندونيسية يتقدمهم مدير إدارة الشرق الأوسط السفير باغوس هندرانينغ. وأضاف الفضلي أن عميد كلية الدراسات الإنسانية في جامعة اندونيسيا التي تعد واحدة من أعرق الجامعات في جاكرتا الدكتور بوندان كانومويوسو أشاد خلال كلمة ألقاها بموقف الكويت الراسخ والثابت في دعم القضية الفلسطينية الذي تجلى للعالم اجمع في أحداث غزة الاخيرة. كما أشاد كانومويوسو بدور الكويت الريادي في مجال العمل الإنساني والخيري في أنحاء العالم بما في ذلك داخل إندونيسيا.
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