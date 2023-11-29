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فيصل الحمود شباب الكويت قادر على تقديم الحلول للمساهمة بنهضة الوطن

11/29/2023 5:09:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الشاب نايف مسلط زبن محروت الهذال، وتناول اللقاء طرح بعض الأفكار والآراء التي تسهم في دعم الشباب وتقديمهم الدور المرجو منهم للمشاركة والمساهمة في تطور وتقدم البلاد.
وأكد الحمود خلال اللقاء أن شباب الكويت قادر على تحدي الصعاب وتقديم الحلول للمساهمة في نهضة الوطن، متمنيا له وللشباب الطموح تحقيق ما يصبون إليه من أهداف.
بدوره، قدم نايف الهذال كل الشكر إلى الشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الأفكار والتطلعات الايجابية الشبابية التي تخدم وطننا الكويت.

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