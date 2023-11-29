عصام الرومي رئيسا لديوان المحاسبة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون موافقة المجلس، في جلسة سرية عقدت أمس، على ترشيح عصام الرومي لمنصب رئيس ديوان المحاسبة. جاء ذلك بعد استئناف المجلس جلسته العادية العلنية بعد أن كانت سرية لمناقشة ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.
وتنص المادة 34 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 على أن «يعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية».
MENAFN29112023000130011022ID1107508008
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.