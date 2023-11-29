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عصام الرومي رئيسا لديوان المحاسبة

11/29/2023 5:09:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون موافقة المجلس، في جلسة سرية عقدت أمس، على ترشيح عصام الرومي لمنصب رئيس ديوان المحاسبة. جاء ذلك بعد استئناف المجلس جلسته العادية العلنية بعد أن كانت سرية لمناقشة ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.
وتنص المادة 34 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 على أن «يعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية».

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