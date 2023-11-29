بالفيديو المطيري علاقتنا مع بنغلاديش تاريخية ونتعاون عسكريا

عشيق الزمان: للكويت مكانة خاصة في قلوب وعقول شعب بنغلاديش



أسامة دياب

أشاد مدير فرع شؤون الضباط المبتدئين وضباط الصف في القوات المسلحة الكويتية العميد لافي ملفي المطيري، بمساهمة الوحدة العسكرية البنغلاديشية في الكويت، متمنيا المزيد من التعاون بقطاع الدفاع في المستقبل بين الدولتين الصديقتين.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامته سفارة بنغلاديش مساء أمس الأول، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسون لعيد القوات المسلحة، بحضور حشد كبير من السفراء والدبلوماسيين والملحقين العسكريين وضباط الوحدة العسكرية البنغلاديشية وعدد من أعضاء الجالية البنغلاديشية.

وقال المطيري الذي مثل رئيس أركان القوات المسلحة، إن العلاقات الثنائية بين الكويت وبنغلاديش طويلة الأمد، وبدأت بعد تحرير الكويت، حيث ارتبطنا باتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم العسكري والدورات التدريبية على مختلف المستويات، من ضباط مبتدئين إلى ضباط أركان، لافتا الى وجود عدد كبير من عناصر القوات البنغالية في صفوف الجيش الكويتي.

بدوره، أكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان، إن للكويت مكانة خاصة في قلوب وعقول شعب بنغلاديش، مشددا على أن الكويت وبنغلاديش شريكان استراتيجيان في مختلف المجالات بما في ذلك المجال العسكري. وأعرب عشيق الزمان عن عميق امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة بهذه المناسبة، متمنيا استمرار المستوى العالي من العلاقات المتناغمة بين بنغلاديش والكويت، معربا عن أمله في الارتقاء بها إلى مستوى جديد في المستقبل.

من جانبه، بين الملحق العسكري البنغلاديشي لدى البلاد العميد ام دي حسن الزمان أن عيد القوات المسلحة يحمل أهمية خاصة، ليس فقط لأعضاء القوات المسلحة البنغلاديشية ولكن أيضا لشعب بنغلاديش، ويدل على الأهمية القصوى للصداقة والعمل الجماعي والتكاتف في السلاح للقتال بشكل جماعي ضد العدو.

وبتسليط الضوء على التطوير المهني للقوات المسلحة البنغلاديشية، ذكر العميد حسن الزمان أنه باعتبارها قوات مسلحة محترفة، فإن بنغلاديش تحتل بكل فخر المركز الأول بين جميع البلدان المساهمة بقوات تحت راية الأمم المتحدة من أجل السلام العالمي، لافتا الى أنه وبموجب الاتفاقية الثنائية، يتم نشر الوحدة العسكرية البنغلاديشية في الكويت منذ عام 1991 ودعم القوات المسلحة الكويتية من خلال الانخراط بعمق في الأعمال البناءة والتنموية في الكويت.