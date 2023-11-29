رئيس الوزراء يبارك العفو لأبناء مطير في حفل بديوان ماجد المطيري

رئيس الوزراء يبارك العفو لأبناء مطير في حفل بديوان ماجد المطيري
التاريخ
11/29/2023 5:09:29 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) حضر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفل العشاء الذي أقامه النائب ماجد المطيري بمناسبة العفو عن أبناء قبيلة مطير في قضية تشاورية مطير بالدائرة الخامسة.
وقد لقي سموه ترحيبا كبيرا من الحضور وأبناء القبيلة، وشارك سموه بأداء العرضة في الحفل.
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