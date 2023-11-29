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رئيس الوزراء يبارك العفو لأبناء مطير في حفل بديوان ماجد المطيري

11/29/2023 5:09:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفل العشاء الذي أقامه النائب ماجد المطيري بمناسبة العفو عن أبناء قبيلة مطير في قضية تشاورية مطير بالدائرة الخامسة.
وقد لقي سموه ترحيبا كبيرا من الحضور وأبناء القبيلة، وشارك سموه بأداء العرضة في الحفل.

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