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الجامعة العربية: فلسطين قضيتنا المركزية.. ووقف الحرب على غزة ضرورة

11/29/2023 5:00:44 AM
(MENAFN- Youm7) أكد
الدكتور سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة أن هذة الوقفة تؤكد الموقف القوى والداعم لنصرة فلسطين والوقوف جانب شعبها، ودعم نضاله العادل
من هذا البيت العريق "الجامعة العربية " تحت رايات شقيقاتها العربيات ونحن نردد نشيد الحرية والاستقلال لنؤكد أننا على طريق الحرية والاستقلال.



وأضاف السفير
ابو علي
أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب وعلى رأس أولوياتها وكل مواطن، مضيفا أن
هذه الأمة لن تتخلي عن قضيتها المركزية بل تؤكد دعمها لنضاله لاسترداد حقوقه كافة مهما طالت التضحيات وسالت الدماء ووسط التهويد والدمار، مضيفا أنه آن الأوان لوقف تلك الحرب وسفك الدماء وكفي لتلك المظلمة التاريخية، وجاء وقت البناء والعمران.



ونظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية
وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني واستهلت الوقفة بالنشيد الوطني الفلسطيني.



وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد وشهيدة.



ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا
لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.


















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