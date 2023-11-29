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تداول القمح المستورد بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار

11/29/2023 5:00:44 AM
(MENAFN- Youm7) تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأربعاء، الجلسة رقم 97
للتداول على
سلعة القمح
المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل واقل من المتداول في الأسواق.



وتسعى البورصة المصرية البورصة المصرية للسلع
لطرح العديد من المنتجات، حيث سبق وتم
طرح السكر والفول الصويا والذراء الصفراء، بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة والحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، كما طرحت البورصة لأول مرة سبائك الذهب والفضة.



على جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.














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