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ضياء رشوان: هدنة غزة سرت دون عوائق فى اليوم الأول بعد مدها بجهود مصرية

11/29/2023 5:00:43 AM
(MENAFN- Youm7) صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين، وهو ما استلزم جهودا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر، وبمساندة أمريكية جادة.



وأوضح أنه في سياق هذه الهدنة، واصلت مصر جهودها المكثفة على مدار الساعة، لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، منذ بدء دخولها يوم 21 أكتوبر الماضي. وقد ساهم في إرسال هذه المساعدات، التي قدمت مصر نحو 70% منها، عشرات من الدول والمنظمات والهيئات الإنسانية والسياسية، بعدد 239 رحلة جوية وصلت مصر منذ هذا التاريخ.



وقد بلغ حجم المساعدات الطبية
التي تم إدخالها إلى القطاع حتى مساء أمس الثلاثاء 28 نوفمبر، 2973 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11972 طنا، وحجم المياه 9111 طنا، فضلا عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 2611 طنا، من المواد الإغاثية الأخرى.
وقد تم إدخال 1178 طنا من الوقود حتى مساء أمس الثلاثاء، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2670 شاحنة خلال هذه الفترة.



ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر قد استقبلت في نفس الفترة، 575 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 320 مرافقا، إضافة إلى عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1258 مصريا، من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع.



وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد مجددا على مواصلة مصر جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، للمُساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين هناك.
















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