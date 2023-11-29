جوتيريش: الشعب الفلسطينى يعيش واحدا من أحلك الفصول فى تاريخه

MENAFN - Youm7) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الشعب الفلسطينى يعيش واحدا من أحلك الفصول فى تاريخه، مؤكدا أنه يشعر بحالة من الفزع جراء الموت والدمار الذى اجتاح المنطقة، التى بات يغمرها الألم والكرب.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش بمناسبة "اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى"، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة .

وأشار جوتيريش إلى أن الفلسطينيين يعانون في غزة من كارثة إنسانية. وقد أُجبر ما يقرب من 1.7 مليون شخص على ترك منازلهم - ولكن لا يوجد مكان آمن. وفي الوقت نفسه، فإن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، معرض لخطر الخروج عن السيطرة.

وأعرب عن تعازيه الخالصة لآلاف الأسر التي تحزن على أحبائها. ويشمل ذلك أعضاء أسرة الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة، وهو ما يمثل أكبر خسارة للموظفين في تاريخ المنظمة الدولية.

وأضاف جوتيريش: :"لقد كنت واضحا في إدانتي للهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر. لكنني كنت واضحا أيضا أن هذه الهجمات لا يمكن أن تكون مبررا لإنزال العقاب الجماعي بالشعب الفلسطيني".

وقال إنه "في مختلف أنحاء المنطقة، تشكل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شريان حياة لا غنى عنه، إذ تقدم الدعم الحيوي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الأونروا كمصدر دعم للشعب الفلسطيني".

وأكد جوتيريش أنه "وقبل كل شيء، هذا يوم لإعادة تأكيد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بسلام وكرامة".

وشدد على أن "ذلك يجب أن يبدأ بوقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد، والوصول غير المحدود للمساعدات المنقذة للحياة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحماية المدنيين، ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي. ويجب علينا أن نكون متحدين في المطالبة بإنهاء الاحتلال والحصار المفروض على غزة".

وأضاف جوتيريش: "لقد مضى وقت طويل على التحرك بطريقة حازمة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وأكد أن الأمم المتحدة لن تتراجع عن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا: "واليوم وكل يوم، دعونا نقف متضامنين مع تطلعات الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالسلام والعدالة والأمن والكرامة".



