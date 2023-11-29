البنتاجون: قواتنا فى العراق وسوريا لم تتعرض لأى هجوم منذ بدء سريان هدنة غزة

MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون " باتريك رايدر، إن القوات الأمريكية فى العراق وسوريا لم تتعرض لأى هجوم منذ الثالث والعشرين من نوفمبر، أى منذ بدء سريان الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل فى قطاع غزة.

وأشار رايدر، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن القوات الأمريكية أوقفت طلعات الاستطلاع الجوية فوق غزة التزاما باتفاق الهدنة.



وكان رايدر قد أوضح أمس أن الهجوم الأخير الذى تعرضت له القوات الأمريكية فى العراق و سوريا حدث فى الـ23 من الشهر الجاري، قبل ساعات فقط من الهدنة بين حماس وإسرائيل من أجل تبادل الأسرى.

وكانت "الهدنة الإنسانية المؤقتة" في قطاع غزة بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية.. وبموجبها يتم تبادل 50 محتجزا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية ، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البرى إلى قطاع غزة ، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتم تمديد "الهدنة" لمدة يومين إضافيين بذات الشروط، ويتم خلالهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين فى كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.



