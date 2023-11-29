البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالوقف الدائم لإطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) طالب البرلمان العربى، بالوقف الفورى للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية، وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها بحق المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء، والتى تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى ، الذي يحل في 29 نوفمبر من كل عام.

ونبه البرلمان العربي، إلى أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يعيش هذا الشعب وضعا مأساويا نتيجة العدوان الغاشم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما قام به من قصف وتدمير وتهجير وقتل للأطفال والنساء والشيوخ، حيث سقط الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير ما يزيد على 50% من المنازل والوحدات السكنية، وفرض حصار شامل يمنع دخول الماء أو الغذاء أو الدواء أو الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، فضلا عما يقوم به الاحتلال الغاشم من قتل واعتقال يومي في الضفة الغربية.

وأكد البرلمان العربي، أن الوقت قد حان للاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، باعتبار ذلك شرطا حتميا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مجددا مساندته التامة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وحيا البرلمان العربي، نضال وصمود الشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدا تضامنه معهم، وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة، مشددا على مواصلة جهوده على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة.



