-->

Thursday, 30 November 2023 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالوقف الدائم لإطلاق النار فى غزة

11/29/2023 5:00:41 AM
(MENAFN- Youm7) طالب البرلمان العربى، بالوقف الفورى للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية، وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها بحق المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء، والتى تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى ، الذي يحل في 29 نوفمبر من كل عام.

ونبه البرلمان العربي، إلى أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يعيش هذا الشعب وضعا مأساويا نتيجة العدوان الغاشم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما قام به من قصف وتدمير وتهجير وقتل للأطفال والنساء والشيوخ، حيث سقط الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير ما يزيد على 50% من المنازل والوحدات السكنية، وفرض حصار شامل يمنع دخول الماء أو الغذاء أو الدواء أو الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، فضلا عما يقوم به الاحتلال الغاشم من قتل واعتقال يومي في الضفة الغربية.

وأكد البرلمان العربي، أن الوقت قد حان للاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، باعتبار ذلك شرطا حتميا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مجددا مساندته التامة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وحيا البرلمان العربي، نضال وصمود الشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدا تضامنه معهم، وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة، مشددا على مواصلة جهوده على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة.








MENAFN29112023000132011024ID1107507811

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث