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وفد رفيع المستوى من جامعة اكستر البريطانية يزور جامعة عين شمس

11/29/2023 5:00:37 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، وفد جامعة "اكستر" البريطانية بحضور الدكتور مصطفي رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.



ضم الوفد ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة للمشاركة العالمية ، و الكسندرا جرباسي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والعلوم والاقتصاد ، و بيتر كلاك رئيس المشاركة العالمية، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ورئيس المكتب الثقافي المصري بلندن .



تأتي الزيارة ضمن جهود مسئولى التعليم في البلدين في تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المشتركة، ومناقشة سبل التعاون الممكنة بينهما، واستعراض الطموحات والرؤى المستقبلية للجانبين، بما يساهم في الرقي بالعملية التعليمية ورفع مستواها لمواكبة التغيرات المتسارعة عالميًا.



وقدم الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس نبذة مختصرة عن جامعة عين شمس ورؤيتها واستراتيجتها ، والمرتبة الجيدة التى تحتلها في التصنيفات العالمية مشيرًا إلي مساعى الجامعة نحو تصنيف عالمى أكثر تقدمًا .



كما تحدث عن الجامعة وكونها تضم 20 كلية ومعهد ،
200 ألف طالب و 10 آلاف طالب وافد من 84 دولة مختلفة ، و ألقي الضوء علي البرامج المزدوجة مع الجامعات العالمية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المفعلة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية ، والأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ومراكز التميز المنتشرة بالجامعة كذلك ألقى سيادته لمحة سريعة حول مدينة عين شمس الطبية ومركز الابتكار وريادة الأعمال.



وأشار إلى جهود التحول الرقمي بالجامعة ، منوهاً إلي حصول الجامعة على جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية في أنحاء جمهورية مصر العربية.



من جانبه أبدى البروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس جامعة اكستر سعادته بالتواجد في جامعة عريقة،
مؤكداً علي سعى جامعته لإقامة علاقات تعاون مشتركة ، لافتاً إلي أنه قد جمعته علاقات تعاون سابقة مع جامعة عين شمس من خلال فريق سباقات الجامعة المشارك في مسابقة السيارات
بالمملكة المتحدة.


















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