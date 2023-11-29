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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

11/29/2023 5:00:36 AM
(MENAFN- Youm7) تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.



وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :



-الطماطم بـ 9.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه.



‏-البصل الأبيض بـ 27 جنيها.



-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.



‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها.



‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 11.5جنيه.



بطاطا بـ10 جنيهات.



‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.



‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .



‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .



‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها.



-جوافة بـ 21 جنيها.



-الموز البلدى بـ 18 جنيها.












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