أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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- Youm7) تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :
-الطماطم بـ 9.5 جنيه.
-البطاطس بـ 18.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ 27 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 26 جنيها.
-الكوسة بـ16 جنيها.
-الجزر بـ 11.5جنيه.
بطاطا بـ10 جنيهات.
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .
-الليمون بـ 12 جنيها.
-جوافة بـ 21 جنيها.
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
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