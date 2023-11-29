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نقيب العاملين بالبنوك تدعو العمال للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية

11/29/2023 5:00:36 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي بقطاع الدقهلية -والغربية، برئاسة سولاف درويش،وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مؤتمرًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على المشاركة الإيجابية، وانتخابه في الانتخابات الرئاسي المقبلة، والتي تنطلق ديسمبر المقبل.



وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، فضلًا عن تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات لعدد من النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، للتأكيد على إنّ المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة واجب وطني وديني.



وفي البداية، أشارت سولاف درويش إلى أن مصر كانت و مازالت حصن أفريقيا وقلعة العرب، مؤكدة أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة ومع ذلك لم تخضع، كما أكدت أن مصر قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته خلف القيادة السياسية حفاظا على أمن واستقرار الدولة.



ودعت إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس لأنه قاد مصر إلي بر الأمان وواجه التحديات وساهم في تحقيق الاستقرار ،ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.



وبدوره، طالب الشيخ عماد الشربيني ممثل الأزهر، الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.



فيما أكد الأنبا لوقا بشرى ممثل الكنيسة حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.



وأكدت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي بقطاع الدقهلية -والغربية ، على إنّهم سيدعمون وبكل قوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ أنّه رجل المرحلة المناسب في هذا التوقيت، ولن يتمكن غيره من حماية مصر وإنقاذها من المؤامرات التي تُحاك ضدها في الوقت الحالي.
















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