سول تنظر فى استعادة موقع حراسة منزوع السلاح ردا على خطوة مماثلة لبيونج يانج

(MENAFN
- Youm7) ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الجيش الكورى الجنوبى ينظر فى استعادة موقع حراسة منزوع السلاح على الجبهة الشرقية ردا بالمثل على الخطوة الأخيرة للشطر الشمالى لإعادة بناء مواقع حراسة لها وإعادة نشر أسلحتها فى المنطقة المنزوعة السلاح التى تفصل بين الكوريتين .
وأضافت أن الكوريتين هدمت 10 مواقع حراسة في المنطقة المنزوعة السلاح فى أعقاب اتفاق خفض التوتر العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018، مع ترك موقع واحد لكل منهما سليما ولكن غير مسلح نظرا لقيمته التاريخية.
وبموجب الاتفاق، تم الحفاظ على موقع الحراسة في جوسونج، على بعد حوالي 155 كيلومترا شمال شرق سول، باعتباره أحد ممتلكات التراث الثقافي وبصرف النظر عن المواقع المهدمة، من المعروف أن الشمال والجنوب لديهما 150 و50 موقع حراسة على التوالي في المنطقة المجردة من السلاح.
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