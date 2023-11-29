سول تنظر فى استعادة موقع حراسة منزوع السلاح ردا على خطوة مماثلة لبيونج يانج

MENAFN - Youm7) ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الجيش الكورى الجنوبى ينظر فى استعادة موقع حراسة منزوع السلاح على الجبهة الشرقية ردا بالمثل على الخطوة الأخيرة للشطر الشمالى لإعادة بناء مواقع حراسة لها وإعادة نشر أسلحتها فى المنطقة المنزوعة السلاح التى تفصل بين الكوريتين .

وأضافت أن الكوريتين هدمت 10 مواقع حراسة في المنطقة المنزوعة السلاح فى أعقاب اتفاق خفض التوتر العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018، مع ترك موقع واحد لكل منهما سليما ولكن غير مسلح نظرا لقيمته التاريخية.

وبموجب الاتفاق، تم الحفاظ على موقع الحراسة في جوسونج، على بعد حوالي 155 كيلومترا شمال شرق سول، باعتباره أحد ممتلكات التراث الثقافي وبصرف النظر عن المواقع المهدمة، من المعروف أن الشمال والجنوب لديهما 150 و50 موقع حراسة على التوالي في المنطقة المجردة من السلاح.



