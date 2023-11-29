جارديان: اللاجئون فى بريطانيا معرضون للنوم بالعراء خلال عيد الميلاد

قالت الهيئة الشاملة للمجالس المحلية فى المملكة المتحدة إن عشرات الآلاف من اللاجئين معرضون لخطر النوم في ظروف قاسية في عيد الميلاد هذا العام بعد حملة وزارة الداخلية لتحقيق هدف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بتسوية قضايا اللجوء وتقييد حركة الهجرة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت رابطة الحكومات المحلية إن المجالس في جميع أنحاء إنجلترا وويلز تواجه "عاصفة كاملة" حيث عملت الحكومة على تسوية 92327 حالة لجوء بحلول نهاية العام.

قالت المجالس إن الأشخاص الذين مُنحوا وضع اللاجئ أثناء إقامتهم في أماكن إقامة اللجوء لم يحصلوا على إشعار كافٍ للعثور على أماكن جديدة للإقامة.

وفي ديسمبر من العام الماضي، تعهد رئيس الوزراء بأن الحكومة سوف توافق على 91 ألف طلب لجوء أولي بحلول نهاية عام 2023.

وقالت رابطة الحكومات المحلية إن الأشخاص الذين تم منحهم وضع اللاجئ تم نقلهم من أماكن الإقامة التي توفرها الدولة دون الوقت الكافي للعثور على منزل جديد.

تشير بعض التقارير إلى أن الأشخاص قد مُنحوا إشعارًا لمدة أسبوع فقط، على الرغم من أن وزير الهجرة، روبرت جينريك، أصر على أن السياسة الرسمية تقدم إشعارًا لمدة 28 يومًا.

وفي الشهر الماضي، قال الصليب الأحمر البريطاني إن عدد الأشخاص الذين يدعمهم والذين منحوا وضع اللاجئ ولكنهم أصبحوا معوزين زاد بأكثر من الضعف منذ أوائل الصيف.

وقال رئيس رابطة الحكومات المحلية ، شون ديفيز، إن المجالس "تواجه عاصفة كاملة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد والتي قد تشهد اضطرار عشرات الآلاف من اللاجئين إلى النوم في العراء".

وقال: "لقد وصل الطلب على أماكن الإقامة المؤقتة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تكافح المجالس لتوفير أماكن إقامة مناسبة وتلبية الاحتياجات الحالية. إن دفع عشرات الآلاف من اللاجئين من أماكن الإقامة في وزارة الداخلية إلى المجالس سيؤدي إلى إرهاق النظام ويعني أنهم ببساطة لا يستطيعون تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص الضعفاء".







