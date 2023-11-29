زاخاروفا: إرسال 300 طن من المساعدات الإغاثية لغزة منذ بدء الأزمة

MENAFN - Youm7) أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل جهودها لتحسين الوضع الإنسانى فى غزة، حيث أرسلت منذ بداية الأزمة 300 طن من المساعدات الإنسانية على متن طائرات طوارىء روسية لإغاثة الشعب الفلسطينى.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن روسيا تولي اهتماما أيضا بتطورات الأوضاع في الضفة الغربية الذي يشهد بعض أعمال العنف منذ تفاقم الأمة"، مشيرة إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن الخارجية قامت بجهود كبيرة لإجلاء المواطنين الروس من غزة، حيث تم إعادة 762 شخصا حتى الآن إلى روسيا.

كما وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إعلان الهدنة الإنسانية في غزة بأنها خطوة كبيرة نحو الأمام.

وأشارت زاخاروفا- في حديث خاص لقناة (روسيا اليوم) الأربعاء، إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء متأخرا؛ بسبب موقفى "واشنطن" و "لندن" الأمر الذى تسبب في سقوط المزيد من الضحايا.

وقالت زاخاروفا :"لقد شهدنا إحصائيات مرعبة قدمها ممثلون عن قطاع غزة والأمم المتحدة ودول الجوار، حيث تطلبت الأوضاع هناك اتخاذ إجراءات فورية، والتي تم اتخاذها بالفعل، لكن بسبب موقف بريطانيا والولايات المتحدة فقدنا الوقت ما أدى إلى سقوط عدد هائل من الضحايا"، مؤكدة أن (موسكو) وجدت عددا كبيرا من الحلفاء عبر العالم دعموا موقفها إزاء ضرورة وقف الصراع في غزة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت- في وقت سابق- إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ضرورة تطبيق حل الدولتين للتسوية يجب أن تتبعها خطوات ملموسة ،مشيرة إلى أن واشنطن لم تتخذ أى إجراءات لتحقيق ذلك حتى الأن.



