مسئولة بالمخابرات الأمريكية تنشر صورا تدعم فلسطين على حسابها بـفيس بوك

MENAFN - Youm7) ؤالتي باغتت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي كان يقوم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بجولة في إسرائيل للتقديم دعمه الغير مشروط.

ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية للتحليل غيرت الصورة الخاصة بها في 21 أكتوبر إلى أخرى لرجل يرتدى العلم الفلسطيني حول رقبته ويلوح بعلم أكبر.

تم استخدام الصورة التي تم التقاطها في عام 2015 خلال تصاعد الصراع الطويل الأمد في العديد من القصص الإخبارية والمقالات التي تنتقد دور إسرائيل في العنف.

كما شاركت المسئولة في وكالة المخابرات المركزية صورة شخصية أيضا مع ملصق "فلسطين حرة" مثل تلك التي تم لصقها على الشركات وفي الأماكن العامة في جميع اأنحاء الولايات المتحدة من قبل المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار.

الصورة التي نشرتها





ولم تذكر نيويورك بوست اسم المسؤولة بعد أن أعربت وكالة المخابرات عن قلقها على سلامتها، وقال أحد المطلعين على الامر: "الضابط هو محلل محترف يتمتع بخلفية واسعة في جميع جوانب الشرق الأوسط، ولم يكن المقصود من منشور العلم الفلسطيني التعبير عن موقف بشأن الصراع".

وأضاف الشخص أن صورة الملصق تم نشرها في البداية قبل سنوات من الأزمة الأخيرة بين البلدين وأكد أن حساب مسؤول وكالة المخابرات المركزية على فيس بوك كان مليئًا أيضًا بالمشاركات التي تتخذ موقفًا ضد معاداة السامية.

ومع ذلك، تم نشر آخر منشور للرجل وهو يلوح بالعلم بينما صافح بايدن القادة الإسرائيليين على أراضيهم في إظهار الدعم للدولة اليهودية في حربها على القطاع.

وأعرب بايدن بقوة عن دعمه لحليف الولايات المتحدة منذ الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص، مما جعل منشورات ضابطة وكالة المخابرات المركزية في المعارضة خطوة غير عادية.

ووفقا لنيويورك بوست، أشرفت المسئولة المعنية في السابق على إنتاج الموجز اليومي للرئيس الامريكي، وهو عبارة عن مجموعة شديدة السرية من المعلومات الاستخبارية التي يتم تقديمها لبايدن في معظم الأيام.

وذكرت الوكالة أن جميع الصور المؤيدة للفلسطينيين والمنشورات الأخرى غير ذات الصلة قد تم حذفها منذ ذلك الحين.