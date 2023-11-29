عقد المؤتمر السنوى السابع للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى نيويورك

MENAFN - Youm7) عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى محمد المؤتمر السنوى السابع للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى نيويورك.

وذكر بيان للموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الجانبين أكدا قلقهما العميق إزاء الوضع الدولي الراهن، وأعربا عن أسفهما إزاء المخاطر التي تهدد القيم المشتركة لكلتا المنظمتين.

واستعرض الأمين العام ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى التقدم المحرز في تنفيذ "الإطار المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الشراكة في السلام والأمن" و"إطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنفيذ أجندة 2063 وخطة 2030 للتنمية المستدامة" ووقعا على الإطار المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.

وشدد المؤتمر السنوي على أهمية منع نشوب الصراعات بشكل فعال، وصنع السلام، وعمليات السلام، وجهود بناء السلام والتنمية المستدامة لدعم أهداف الدول الأعضاء لتحقيق السلام والاستقرار في القارة وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة 2063.

واتفقت المنظمتان على مواصلة المشاركة في التحليل المشترك وتبادل المعرفة لتعزيز قدرات المنظمتين في مجال الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحل النزاعات وكذلك سياسة التنمية في أفريقيا. وشدد الاجتماع على أهمية مواصلة تعزيز مشاركة المرأة وإشراك الشباب في عمليات السلام وصنع القرار وصنع السياسات.

وعلاوة على ذلك، جدد جوتيريش وموسى فقي محمد دعوتهما إلى توفير تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي أذن بها مجلس الأمن من خلال الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة، وأعربا عن تطلعهما إلى توصل مجلس الأمن إلى اتفاق بشأن هذه المسألة التي طال أمدها.

وتعهد المؤتمر السنوي أيضا بمواصلة البحث عن استراتيجيات عملية لمعالجة ديناميكيات الصراع المتطورة في منطقة الساحل بشكل أفضل وتعزيز الاستجابات المناسبة للحكم والتنمية والأمن والاستجابات الإنسانية.



