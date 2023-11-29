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الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على رحلة السفر لتنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

11/29/2023 5:00:29 AM
(MENAFN- Youm7) يضع مسئولو النادى الأهلى اليوم الأربعاء، الرتوش الأخيرة على ترتيبات رحلة سفر بعثة فريق الكرة لتنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز غداً الخميس، حيث قام الجهاز الإداري باستخراج تأشيرات السفر لكل اللاعبين ومن بينهم الثنائى العائد من الإصابة عمرو السولية ومحمود متولى لاعبا الفريق بعد تأكد جاهزيتهم للمباراة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا غداً الخميس، على متن طائرة خاصة، لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.








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