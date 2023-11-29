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الزمالك يتفوق على مودرن فيوتشر فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف

11/29/2023 5:00:29 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق
الزمالك
فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق مودرن فيوتشر باستاد السلام، في مواجهة صعبة فى إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

الزمالك يتفوق على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية

يتفوق فريق الزمالك على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 9.93 مليون يورو.

وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، طوال فترة التوقف الماضية على تصحيح بعض الأخطاء التي كان يقع فيها لاعبو الفريق خلال فترة تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو زمام القيادة، كما ركز معتمد جمال على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين خاصة بعد تحقيق الفوز على أبو سليم بهدف دون رد بالكونفدرالية.

قاد معتمد جمال فريق الكرة بالزمالك فى مباراتين الاولى كانت أمام بيراميدز وفاز بها بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق فيما فاز الفارس الابيض فى المباراة الثانية على أبو سليم بهدف دون رد فى إفتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

في المقابل، يرغب البرتغالي لفريق مودرن فيوتشر، ريكاردو فورموسينو، في تحقيق الانتصار الخامس بالدوري وتخطى عقبة الزمالك بعدما استهل فريقه مشواره بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية بالفوز على سوبر سبورت بهدف دون رد .

ويضع مودرن فيوتشر أمالا كثيرة على تألق نجومه عمر كمال عبد الواحد ومحمود جنش وغنام محمد في مباراة الزمالك بحثاً عن انتصار جديد بالدوري.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.







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