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انطلاق منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو

11/29/2023 5:00:29 AM
(MENAFN- Youm7) انطلقت منذ قليل منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو ، و التي تقام بصالة اتحاد الشرطة الرياضى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف الأندية والهيئات الرياضية.
ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 29 نوفمبر حتى 8 ديسمبر المقبل، وشهد افتتاح البطولة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويستعد منتخب الجودو للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى المقرر لها يناير المقبل في البرتغال، ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
ويستهدف اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق على، تأهيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد الجودو، تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية.








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