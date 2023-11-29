كولر يبدأ رحلة استكشاف يانج أفريكانز قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

MENAFN - Youm7) يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على استكشاف فريق يانج أفريكانز بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل تنزانيا بحثاً عن مواصلة الانتصارات للمارد الأحمر بعد الفوز على ميدياما الغانى بالجولة الأولى بثلاثية دون رد .

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا غداً الخميس على متن طائرة خاصة؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.



