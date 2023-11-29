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هيئة الاتصالات: قطاع تكنولوجيا المعلومات يتميز بإمكانية كبيرة لرفع معدل النمو الاقتصادي

11/29/2023 5:00:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتميز بإمكانية كبيرة لرفع معدل النمو الاقتصادي من خلال ما يوفره من تحسينات في الكفاءة وزيادة في الإنتاجية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العمر نيابة عن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة خلال مؤتمر (الخليج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) الذي انطلق اليوم الأربعاء بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ويستمر يومين.
وقال العمر إن الاستثمار في هذا القطاع يسهم بدرجة كبيرة في تطور القطاعات الأخرى ذات الصلة إذ يعمل على تحسين الخدمات العامة وظهور مؤسسات جديدة ومستحدثة للمعلومات مستفيدة من الثروة الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف الصناعات المرتبطة في القطاع.
وأضاف أن من أهم أهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو سرعة تطوير أمن وحفظ الأنظمة والمعلومات ولضمان التكامل لعدم ضياع البيانات وسرعة استرجاعها واستخدامها لتسهيل عمل الأفراد والشركات والمؤسسات ومجمل الأعمال.
وأوضح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتبطة بتطور المجتمعات في العصر الحاضر وتعد الوسيلة الأكثر أهمية لنقل المجتمعات النامية إلى مجتمعات أكثر تطورا لافتا إلى أن التقدم في تكنولوجيا المعلومات بات من أهم المجالات التي شهدت تطورا هائلا والتي غيرت الطريقة التي نعيش ونعمل بها.
وبين أن هذا التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات وفر أداة للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات والأعمال في مختلف الصناعات والخدمات كالصحة والتعليم والمواصلات والتنمية المستدامة وكل أوجه ونواحي الحياة.
وأوضح العمر أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو استعراض أدوات التكنولوجيا التي تشهد تحديثا وتطورا يوميا كذلك البرامج التي تعمل على درء مخاطر الجرائم الإلكترونية إضافة إلى استعراض آليات الحفاظ على المعلومات بصورة آمنة حين يتم تداولها وانتقالها.
وذكر أن انتشار الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية بين أفراد المجتمع أدى إلى سهولة وصول المخترقين واختراق المعلومات من قبل ما لم تتم الاستعانة بأساليب حماية ذات تقنيات عالية موثوق بها من مقدمي الخدمات "والتي نتطلع إليهم ونشيد بجهودهم في استقرار الخدمات هذه الصناعة الحيوية الهامة".
وأشار إلى أنه كلما تطورت برامج الحماية تطورت قدرات المخترقين وظهرت برامج التجسس والعبث بخصوصية المستخدمين يجب أخذ الحيطة والحذر والتعاون من أجل حماية بيانات المستخدمين. (النهاية)

ع خ / ل ف / ه ث




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