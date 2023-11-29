رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره السعودي بفوز الرياض باستضافة إكسبو 2030

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأربعاء برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر فيها عن خالص التهاني بمناسبة فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.
وأشاد السعدون بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى مسيرة الانجازات التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن الاعتزاز بفوز الرياض باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بما يعكس مكانة المملكة الدولية متمنيا النجاح والتوفيق للمملكة وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار.
وكان المكتب الدولي للمعارض قد أعلن أمس فوز المملكة باستضافة (إكسبو 2030) بعد حصولها على 119 صوتا من الدول الأعضاء وتنافست على الاستضافة إلى جانب (الرياض) مدينتا (بوسان) الكورية الجنوبية و(روما) الإيطالية. (النهاية)
ع ع / ف ل ا
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