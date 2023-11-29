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رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره السعودي بفوز الرياض باستضافة إكسبو 2030

11/29/2023 5:00:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأربعاء برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر فيها عن خالص التهاني بمناسبة فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.
وأشاد السعدون بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى مسيرة الانجازات التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن الاعتزاز بفوز الرياض باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بما يعكس مكانة المملكة الدولية متمنيا النجاح والتوفيق للمملكة وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار.
وكان المكتب الدولي للمعارض قد أعلن أمس فوز المملكة باستضافة (إكسبو 2030) بعد حصولها على 119 صوتا من الدول الأعضاء وتنافست على الاستضافة إلى جانب (الرياض) مدينتا (بوسان) الكورية الجنوبية و(روما) الإيطالية. (النهاية)

ع ع / ف ل ا



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