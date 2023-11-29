النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق له

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في قصر بيان اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له.
وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور جاسم محمد الاستاد ومعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة ومعالي وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله وسعادة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية نصار عبدالرحمن المطيري. (النهاية) ع ع ح
MENAFN29112023000071011013ID1107507791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.