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النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق له

11/29/2023 5:00:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في قصر بيان اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له.
وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور جاسم محمد الاستاد ومعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة ومعالي وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله وسعادة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية نصار عبدالرحمن المطيري. (النهاية) ع ع ح

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