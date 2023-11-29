رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية للنظر في بنود جدول الأعمال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء لمواصلة النظر في بنود جدول أعمال الجلسة.
ويستهل المجلس جلسته ببند (الأسئلة) وبند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) والذي يتضمن المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة تنظيم أراضي الفضاء وتقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. (النهاية)
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