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مجلس الأمة يوافق في مداولته الثانية على قانون تنظيم الوكالة العقارية

11/29/2023 5:00:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في مداولته الثانية اليوم الأربعاء على قانون تنظيم الوكالة العقارية بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.
وتضمن هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية ست مواد تناولت المادة الأولى منه التعريفات ومن ضمنها تعريف الوكالة العقارية وتخصيصها في تلك المتضمنة توكيلا بالتصرفات الناقلة لملكية العقار والتي ينصرف أثرها إما لمصلحة الوكيل - بما يبيح تعاقد الوكيل مع نفسه - أو لمصلحة الغير وفي جميع الأحوال يحظر أن تكون غير قابلة للعزل أو الإلغاء بحكم المادة الثانية من القانون وذلك استثناء من أحكام الوكالات في القانون المدني.
في حين تركت المادة الثالثة للائحة التنفيذية تنظيم شروط وضوابط ومحظورات الوكالات العقارية فيما نصت المادة الرابعة على منح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم فإذا انقضت المهلة المذكورة من دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائي من دون الاخلال بحقوق حسني النية والدولة.
ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفوضت المادة الخامسة وزير العدل في إصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نشر القانون. (النهاية) ع ع / ج ي

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