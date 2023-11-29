مجلس الأمة يوافق في مداولته الثانية على قانون تنظيم الوكالة العقارية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في مداولته الثانية اليوم الأربعاء على قانون تنظيم الوكالة العقارية بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.
وتضمن هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية ست مواد تناولت المادة الأولى منه التعريفات ومن ضمنها تعريف الوكالة العقارية وتخصيصها في تلك المتضمنة توكيلا بالتصرفات الناقلة لملكية العقار والتي ينصرف أثرها إما لمصلحة الوكيل - بما يبيح تعاقد الوكيل مع نفسه - أو لمصلحة الغير وفي جميع الأحوال يحظر أن تكون غير قابلة للعزل أو الإلغاء بحكم المادة الثانية من القانون وذلك استثناء من أحكام الوكالات في القانون المدني.
في حين تركت المادة الثالثة للائحة التنفيذية تنظيم شروط وضوابط ومحظورات الوكالات العقارية فيما نصت المادة الرابعة على منح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم فإذا انقضت المهلة المذكورة من دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائي من دون الاخلال بحقوق حسني النية والدولة.
ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفوضت المادة الخامسة وزير العدل في إصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نشر القانون. (النهاية) ع ع / ج ي
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