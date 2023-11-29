البرلمان العربي يطالب بالوقف الفوري للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 -11 (كونا) -- طالب البرلمان العربي اليوم الأربعاء بالوقف الفوري للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان بمناسبة (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.
وقال البرلمان إنه "في الوقت الذي تحيي الأمم المتحدة والعالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعيش هذا الشعب وضعا مأساويا نتيجة العدوان الغاشم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وما قام به من قصف وتدمير وتهجير وقتل للأطفال والنساء والشيوخ حيث سقط الآلاف من الشهداء والجرحى".
وأشار في هذا المجال الى "تدمير ما يزيد على 50 في المئة من المنازل والوحدات السكنية وفرض حصار شامل يمنع دخول الماء أو الغذاء أو الدواء أو الوقود في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فضلا عما يقوم به الاحتلال الغاشم من قتل واعتقال يومي في الضفة الغربية" مؤكدا أن الوقت قد حان للاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية.
ودعا البرلمان العربي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الى الاعتراف بها بإعتبار ذلك شرطا حتميا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة مجددا مساندته التامة للقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.
كما جدد دعمه الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وحيا البرلمان نضال وصمود الشعب الفلسطيني مؤكدا تضامنه معه وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة.
واكد مواصلة جهوده على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل حقوقهم المشروعة.(النهاية)
م ف م / ا س م / ع ج ر
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