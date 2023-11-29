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البرلمان العربي يطالب بالوقف الفوري للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة

11/29/2023 5:00:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 -11 (كونا) -- طالب البرلمان العربي اليوم الأربعاء بالوقف الفوري للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان بمناسبة (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.
وقال البرلمان إنه "في الوقت الذي تحيي الأمم المتحدة والعالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعيش هذا الشعب وضعا مأساويا نتيجة العدوان الغاشم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وما قام به من قصف وتدمير وتهجير وقتل للأطفال والنساء والشيوخ حيث سقط الآلاف من الشهداء والجرحى".
وأشار في هذا المجال الى "تدمير ما يزيد على 50 في المئة من المنازل والوحدات السكنية وفرض حصار شامل يمنع دخول الماء أو الغذاء أو الدواء أو الوقود في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فضلا عما يقوم به الاحتلال الغاشم من قتل واعتقال يومي في الضفة الغربية" مؤكدا أن الوقت قد حان للاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية.
ودعا البرلمان العربي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الى الاعتراف بها بإعتبار ذلك شرطا حتميا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة مجددا مساندته التامة للقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.
كما جدد دعمه الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وحيا البرلمان نضال وصمود الشعب الفلسطيني مؤكدا تضامنه معه وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة.
واكد مواصلة جهوده على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل حقوقهم المشروعة.(النهاية)

م ف م / ا س م / ع ج ر



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