(التجارة) وهيئة الاتصالات توقعان اتفاقية تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- وقعت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية.
وأوضحت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الاتفاقية تهدف إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من هيئة الاتصالات والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية يتم فيها تحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات وزارة التجارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.
وأكدت أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة إذ ستعزز وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حمايةالمستهلك أو أية إدارات أخرى ذات الصلة.
وبينت أن إجراءات الحجب أو رفع الحجب تتم وفق القوانين والقواعد العامة المعنية والمعمول بها في دولة الكويت ووفق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة. (النهاية)
ع ع م
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