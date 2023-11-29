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(التجارة) وهيئة الاتصالات توقعان اتفاقية تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية

11/29/2023 5:00:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- وقعت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية.
وأوضحت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الاتفاقية تهدف إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من هيئة الاتصالات والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية يتم فيها تحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات وزارة التجارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.
وأكدت أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة إذ ستعزز وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حمايةالمستهلك أو أية إدارات أخرى ذات الصلة.
وبينت أن إجراءات الحجب أو رفع الحجب تتم وفق القوانين والقواعد العامة المعنية والمعمول بها في دولة الكويت ووفق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة. (النهاية)

ع ع م




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