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سمو ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

11/29/2023 5:00:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 11 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
هذا وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها والعزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين كما تم بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)

ت م




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