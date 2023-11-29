الشباب النيابية تكرم البطلين الحمود والعرجان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - كرمت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، اليوم الأربعاء، رياضيين أردنيين ممن سجلوا إنجازات مشرفة بالمحافل الدولية.
وأكد رئيس اللجنة النائب محمد المحارمة، بحضور النائب عمر النبر، أن اللجنة ستكون أول الداعمين لجميع الرياضيين الذين سجلوا إنجازات مشرفة ورفعوا راية الأردن عاليا.
وأشار إلى أن هؤلاء الرياضيين بذلوا جهوداً كبيرة ليكون لهم بصمة في وضع الأردن على الخارطة الرياضية في ظل إمكانيات متواضعة.
وفي نهاية اللقاء، كرمت اللجنة بطل الشرق الأوسط للراليات فئة الملاحين، عطا الحمود والذي حصل على المركز الثالث عربياً.
كما كرمت متسلق جبال قمة ميرا بك في جبال الهملايا، وصاحب إنجازات كبيرة في مجال التسلق والمسارات البطل عبد الرحيم العرجان.
ويذكر أن العرجان، وصل للمرة الثالثة لقمة الهملايا ورفع العلم الأردني هناك.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
29/11/2023 12:33:14
MENAFN29112023000117011021ID1107507778
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