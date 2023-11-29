الشباب النيابية تكرم البطلين الحمود والعرجان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - كرمت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، اليوم الأربعاء، رياضيين أردنيين ممن سجلوا إنجازات مشرفة بالمحافل الدولية.

وأكد رئيس اللجنة النائب محمد المحارمة، بحضور النائب عمر النبر، أن اللجنة ستكون أول الداعمين لجميع الرياضيين الذين سجلوا إنجازات مشرفة ورفعوا راية الأردن عاليا.

وأشار إلى أن هؤلاء الرياضيين بذلوا جهوداً كبيرة ليكون لهم بصمة في وضع الأردن على الخارطة الرياضية في ظل إمكانيات متواضعة.

وفي نهاية اللقاء، كرمت اللجنة بطل الشرق الأوسط للراليات فئة الملاحين، عطا الحمود والذي حصل على المركز الثالث عربياً.

كما كرمت متسلق جبال قمة ميرا بك في جبال الهملايا، وصاحب إنجازات كبيرة في مجال التسلق والمسارات البطل عبد الرحيم العرجان.

ويذكر أن العرجان، وصل للمرة الثالثة لقمة الهملايا ورفع العلم الأردني هناك.

-- (بترا)

م خ/أ م/ب ط

29/11/2023 12:33:14