الفوسفات توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومجموعة مزارع سنقرط للدواجن وشركة تقنية الدواجن والألبان السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية (أحادي كالسيوم الفوسفات وثنائي كالسيوم الفوسفات) في العقبة بطاقة إنتاجية تصل الى 100 ألف طن سنويا وبكلفة 15 مليون دينار.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سنقرط للدواجن بسام رشاد سنقرط، ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية الدواجن والألبان السعودية موسى أحمد أبو عابد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات إن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود الشركة وخططها للتركيز على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية وبناء المزيد من الشراكات في هذا المجال، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأكد حرص الشركة على توسيع وتنويع شراكاتها، بما يعزز مكانتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي والعالمي، موضحا أن المذكرة تجسد الشراكة بين المؤسسات الوطنية والشركات المعنية للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

بدوره، أعرب سنقرط عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، باعتبارها من المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وصناعة الفوسفات، وانفتاحها على التعاون الوطني والدولي في هذا المجال.

من جهته، قال أبو عابد إن المصنع الجديد يشكل اضافة نوعية لقطاع صناعة الإنتاج الحيواني في الأردن والسعودية، ويسهم بتغطية احتياجات قطاع الدواجن في البلدين الشقيقين من الأعلاف والمواد المصنعة، مؤكدا أهمية الشراكة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا الجانب.

وستقوم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بتزويد المصنع باحتياجاته الكاملة من مادة حامض الفوسفوريك ضمن عقد زمني طويل الأمد وبكمية تقدر بحوالي 100 ألف طن محلول.

-- (بترا)

رش/اص/ب ط

29/11/2023 12:16:52