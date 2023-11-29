الفوسفات توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا) - وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومجموعة مزارع سنقرط للدواجن وشركة تقنية الدواجن والألبان السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية (أحادي كالسيوم الفوسفات وثنائي كالسيوم الفوسفات) في العقبة بطاقة إنتاجية تصل الى 100 ألف طن سنويا وبكلفة 15 مليون دينار.
ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سنقرط للدواجن بسام رشاد سنقرط، ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية الدواجن والألبان السعودية موسى أحمد أبو عابد.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات إن توقيع المذكرة يأتي في إطار جهود الشركة وخططها للتركيز على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية وبناء المزيد من الشراكات في هذا المجال، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.
وأكد حرص الشركة على توسيع وتنويع شراكاتها، بما يعزز مكانتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي والعالمي، موضحا أن المذكرة تجسد الشراكة بين المؤسسات الوطنية والشركات المعنية للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
بدوره، أعرب سنقرط عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، باعتبارها من المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وصناعة الفوسفات، وانفتاحها على التعاون الوطني والدولي في هذا المجال.
من جهته، قال أبو عابد إن المصنع الجديد يشكل اضافة نوعية لقطاع صناعة الإنتاج الحيواني في الأردن والسعودية، ويسهم بتغطية احتياجات قطاع الدواجن في البلدين الشقيقين من الأعلاف والمواد المصنعة، مؤكدا أهمية الشراكة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا الجانب.
وستقوم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بتزويد المصنع باحتياجاته الكاملة من مادة حامض الفوسفوريك ضمن عقد زمني طويل الأمد وبكمية تقدر بحوالي 100 ألف طن محلول.
-- (بترا)
رش/اص/ب ط
29/11/2023 12:16:52
MENAFN29112023000117011021ID1107507777
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