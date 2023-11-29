مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
29/11/2023 12:10:55
MENAFN29112023000117011021ID1107507776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.