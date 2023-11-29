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مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

11/29/2023 4:59:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
29/11/2023 12:10:55

MENAFN29112023000117011021ID1107507776

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