حوارات المستقبل تنظم لقاء حول آثار العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني(بترا)- نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل مساء أمس، لقاء حواريا حول الآثار المستقبلية للعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة على الأردن.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني خلال اللقاء إن الأردن ماض بعملية الإصلاح على الرغم من التحديات والظروف التي تعيشها المنطقة، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يريد من القطاع الخاص مساهمة فاعلة في برنامج التحديث، ومن الجميع كذلك لإدامة عملية النمو في الاقتصاد الأردني.

وتطرق إلى اجتماع جلالة الملك مع عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين، وتأكيد جلالته بأن قوة الاقتصاد الأردني هي قوة للأردنيين والأشقاء في فلسطين، كما أن الأردن يمتلك القدرة على التعامل مع الأزمات ومواصلة بناء اقتصاده.

ولفت إلى أن هذه الأفكار الأساسية التي أكدها جلالة الملك، تؤكد ثقته بقدرة الأردن على الانطلاق نحو استمرارية البناء والنمو لأجل مواطنيه والأشقاء في فلسطين.

وأوضح العناني أن الأردن تقدم الموقف العربي بدعم فلسطين ونصرتها، وازدادت شعبيته؛ ملكا وحكومة وشعبا، في نظر الفلسطينيين.

ورأى أن موقع الأردن الاستراتيجي سيحوله من دولة فصل إلى دولة وصل بين الأقطار العربية؛ ما يفتح الباب بعد السلام إلى إقامة مشاريع في المنطقة؛ مثل سكك الحديد وأنابيب النفط والغاز، وعودة حركة النقل البري بين أوروبا عبر سوريا والعراق إلى دول الخليج وبالعكس.

وتابع، كما أن الأردن سيركز على أولوياته، لا باتجاه زيادة رأس المال البنيوي، بل بإعادة هيكلة القائم منه، وتعميق رأس المال غير المستثمر نحو استثمار فعال؛ مثل القوى البشرية وإنقاذ الشركات المتعثرة، وإعادة الزخم لقطاعي السياحة والصحة، وسيضع بدائل استراتيجية لحل مشكلتي أسعار الكهرباء، وندرة المياه، وتحسين أداء الخدمات؛ كالنقل، والمعاملات الحكومية، ورفع مستوى التعليم، وزيادة المهارات لدى الخريجين والعاملين.

وبين أن هناك فرصا جديدة وواعدة للأردن، ودخوله في الترتيبات الدولية المتعلقة بمبادرة (الحزام والطريق)، ومبادرة (الكوريدور الهندي) القادم من الهند عبر الخليج والأردن إلى أوروبا، وتحويل المملكة إلى مركز تجاري مهم في سلسلة التزويد الدولية، وما يتطلبه ذلك من مهارات في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي وخدمات النقل والتخزين واللوجستي التي سينتج عنها ما يقارب 40 ألف فرصة عمل.

ورجح أن يكون الأردن مرشحا في ضوء نتائج الحرب ليكون أحد المفاتيح المهمة للاستثمار المشترك مع فلسطين، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج والعراق وسوريا وتركيا، وربما ايران مستقبلا للدخول إلى أسواق آسيا الوسطى، داعيا إلى الانفتاح على دول أفريقيا وتطوير الإنتاج الزراعي وإحداث ثورة تكنولوجية في تحقيق الأمن الغذائي.

وبين أن حكومة نتنياهو وأعضائها المتعصبين دينيا اقتربت نهايتهم سياسيا، مرجحا أن يكون غانتس أو أحد أعضاء اللجنة العسكرية الآخرين بديلا لتولي إدارة دولة الاحتلال، ويكون مستعدا للذهاب إلى طاولة المفاوضات، وأن تكون حركتا حماس والجهاد الإسلامي شريكين في التفاوض من أجل الحل النهائي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد سلاما دائما بين العرب وإسرائيل، مستبعدا أن يكون هناك أي تهجير للفلسطينيين، وعلى العكس ربما ستحصل هجرة إسرائيلية خارجية، وتقوية حركة السلام في إسرائيل.

وقال العناني إن غزة ستشهد حركة إعمار والإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، وحصول غزة على حصة كبيرة من الغاز الموجود في المياه الإقليمية في البحر المتوسط وإعمار الميناء.

وأكد رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل أن عملية طوفان الأقصى غيرت مجرى التاريخ، عندما زلزلت كوكبة من خيرة شباب الأمة في بضع ساعات كيان العدو الإسرائيلي ورعاته وداعميه، وجعل ردة الفعل لديهم هستيرية عبر عدوان همجي بربري استهدف كل مقومات الحياة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل على أهلنا في الضفة الغربية، في محاولة يائسة من العدو لاسترداد جزء من هيبته الضائعة، سيكون لها ما بعدها من ارتدادات سياسية واقتصادية واجتماعية.

--(بترا)

ن ع/ ف ج

29/11/2023 11:47:48