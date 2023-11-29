الجمارك تضبط 565 ألف حبة كبتاجون في شاحنة قادمة عبر حدود جابر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أحبطت كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 565 ألف حبة من الكبتاجون المخدّر.

وأوضح الناطق الإعلامي للدائرة عقيد جمارك سائد عاشور، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه بناءً على معلومات استخبارية تم استهداف الشاحنة وتفتيشها بشكل دقيق، ووجدت المضبوطات مخبأة بطريقة محكمة داخل أرضية الشاحنة في مكان تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.

وأضاف أنه تم تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أن كوادر الجمارك الأردنية وبجهود وطنية مشتركة وتعاون وثيق مع جميع الأجهزة الأمنية تعمل على الدوام جنبًا إلى جنب، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من جميع أشكال التهريب وخصوصًا المخدرات، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان.

وأهاب بضرورة الإبلاغ فورا عن أي معلومات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني 105 دائرة الجمارك _ مركز عمليات مكافحة التهريب.

--(بترا)

رش/أ م / س س

29/11/2023 11:42:32