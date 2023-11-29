الجمارك تضبط 565 ألف حبة كبتاجون في شاحنة قادمة عبر حدود جابر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الثاني (بترا)- أحبطت كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 565 ألف حبة من الكبتاجون المخدّر.
وأوضح الناطق الإعلامي للدائرة عقيد جمارك سائد عاشور، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه بناءً على معلومات استخبارية تم استهداف الشاحنة وتفتيشها بشكل دقيق، ووجدت المضبوطات مخبأة بطريقة محكمة داخل أرضية الشاحنة في مكان تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.
وأضاف أنه تم تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أن كوادر الجمارك الأردنية وبجهود وطنية مشتركة وتعاون وثيق مع جميع الأجهزة الأمنية تعمل على الدوام جنبًا إلى جنب، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من جميع أشكال التهريب وخصوصًا المخدرات، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان.
وأهاب بضرورة الإبلاغ فورا عن أي معلومات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني 105 دائرة الجمارك _ مركز عمليات مكافحة التهريب.
--(بترا)
رش/أ م / س س
29/11/2023 11:42:32
MENAFN29112023000117011021ID1107507774
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