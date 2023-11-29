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رئيس مجلس النواب والسفير الهنغاري يؤكدان دعم جهود جلالة الملك لوقف الحرب على غزة

11/29/2023 4:59:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الثاني -(بترا)- بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بدار المجلس اليوم الأربعاء، مع السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.
وأكد الصفدي والسفير الهنغاري أن جلالة الملك عبد الله الثاني، يجسد صوت الحكمة وعلى العالم أن يدعم جهوده لوقف الحرب على غزة ودعوته المستمرة لحل الدولتين.
وقال الصفدي، إن جلالة الملك طالما حذر من غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ومن خطورة الإنكار للحق الفلسطيني، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وعلى رأس ذلك إقامة الدولة المستقلة.
وأشاد كالي، بالدور الأردني بقيادة جلالة الملك، حيال قضايا المنطقة عبر السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والدفع دوما بالحل السلمي لمختلف الأزمات.
--(بترا)
م خ/أ م / س س
29/11/2023 11:31:49

MENAFN29112023000117011021ID1107507773

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